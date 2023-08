The 32 matches today in the US Open qualifying qualification round 1 include No. 86-ranked Yanina Wickmayer squaring off against No. 141 Katherine Sebov.

Check out the latest odds for the entire US Open field at BetMGM.

US Open Info

Tournament: US Open

US Open Round: Qualifying round

Qualifying round Date: August 22

August 22 TV Channel:

Venue: USTA Billie Jean King National Tennis Center

USTA Billie Jean King National Tennis Center Location: New York, New York

New York, New York Court Surface: Hard

Who will win the US Open?

Name Odds to Win Odds Rank Iga Swiatek +250 1st Aryna Sabalenka +400 2nd Elena Rybakina +700 3rd Jessica Pegula +800 4th Cori Gauff +800 4th Ons Jabeur +1200 6th Maria Sakkari +1600 7th Liudmila Samsonova +1600 7th Paula Badosa +1600 7th Karolina Muchova +1600 7th

Want to bet on your pick to win the tournament? Head to BetMGM using our link for a bonus bet special offer for new players!

Today's Matches Info

Match Round Match Time Favorite Underdog Mary Stoiana vs. Viktorija Golubic Qualifying Qualification Round 1 11:00 AM ET Golubic (-155) Stoiana (+115) Sachia Vickery vs. Irene Burillo Escorihuela Qualifying Qualification Round 1 11:00 AM ET Vickery (-400) Burillo Escorihuela (+275) Chloe Paquet vs. Harriet Dart Qualifying Qualification Round 1 11:00 AM ET Dart (-250) Paquet (+180) Yanina Wickmayer vs. Katherine Sebov Qualifying Qualification Round 1 11:00 AM ET Wickmayer (-300) Sebov (+210) Jil Teichmann vs. Petra Marcinko Qualifying Qualification Round 1 11:00 AM ET Teichmann (-250) Marcinko (+180) Sara Errani vs. Erika Andreeva Qualifying Qualification Round 1 11:00 AM ET Andreeva (-175) Errani (+130) Dayana Yastremska vs. Heather Watson Qualifying Qualification Round 1 12:15 PM ET Yastremska (-275) Watson (+195) Katarina Zavatska vs. Anna Bondar Qualifying Qualification Round 1 12:20 PM ET Bondar (-250) Zavatska (+170) Elizabeth Mandlik vs. Amandine Hesse Qualifying Qualification Round 1 12:20 PM ET Mandlik (-900) Hesse (+500) Na-Lae Han vs. Victoria Jimenez Kasintseva Qualifying Qualification Round 1 12:20 PM ET Jimenez Kasintseva (-190) Han (+140) Lucrezia Stefanini vs. Ylena In-Albon Qualifying Qualification Round 1 12:20 PM ET Stefanini (-350) In-Albon (+250) Barbora Palicova vs. Katie Volynets Qualifying Qualification Round 1 12:20 PM ET Volynets (-250) Palicova (+185) Yuliia Starodubtseva vs. Celine Naef Qualifying Qualification Round 1 12:20 PM ET Naef (-150) Starodubtseva (+110) Eugenie Bouchard vs. Katherine Hui Qualifying Qualification Round 1 12:20 PM ET Bouchard (-2000) Hui (+775) Kristina Mladenovic vs. Elena-Gabriela Ruse Qualifying Qualification Round 1 1:35 PM ET Ruse (-300) Mladenovic (+210) Karman Kaur Thandi vs. Oceane Dodin Qualifying Qualification Round 1 1:35 PM ET Dodin (-250) Thandi (+180) Marina Melnikova vs. Astra Sharma Qualifying Qualification Round 1 1:35 PM ET Sharma (-450) Melnikova (+300) Mona Barthel vs. Simona Waltert Qualifying Qualification Round 1 1:35 PM ET Waltert (-275) Barthel (+195) Laura Siegemund vs. Nuria Brancaccio Qualifying Qualification Round 1 1:35 PM ET Siegemund (-900) Brancaccio (+500) Jessika Ponchet vs. Dalma Galfi Qualifying Qualification Round 1 1:40 PM ET Galfi (-160) Ponchet (+120) Ekaterina (1996) Makarova vs. Tamara Zidansek Qualifying Qualification Round 1 2:50 PM ET - - Rebecca Sramkova vs. Nigina Abduraimova Qualifying Qualification Round 1 2:55 PM ET - - Yuliya Hatouka vs. Tatiana Prozorova Qualifying Qualification Round 1 2:55 PM ET - - Jaqueline Adina Cristian vs. Iryna Shymanovich Qualifying Qualification Round 1 2:55 PM ET - - Timea Babos vs. Jessica Bouzas Maneiro Qualifying Qualification Round 1 2:55 PM ET Bouzas Maneiro (-200) Babos (+150) Reka Luca Jani vs. Fiona Crawley Qualifying Qualification Round 1 2:55 PM ET Crawley (-140) Jani (+105) Darja Semenistaja vs. Liv Hovde Qualifying Qualification Round 1 2:55 PM ET Semenistaja (-140) Hovde (+105) Kimberly Birrell vs. Leyre Romero Gormaz Qualifying Qualification Round 1 2:55 PM ET Birrell (-650) Romero Gormaz (+375) Leolia Jeanjean vs. Tereza Martincova Qualifying Qualification Round 1 4:10 PM ET - - Miriam Bianca Bulgaru vs. Ankita Raina Qualifying Qualification Round 1 4:10 PM ET - - Aliona Bolsova Zadoinov vs. Magali Kempen Qualifying Qualification Round 1 4:10 PM ET - - Makenna Jones vs. Mirjam Bjorklund Qualifying Qualification Round 1 4:15 PM ET - -

Watch live sports without cable! Sign up today for a free trial to Fubo!

Not all offers available in all states, please visit BetMGM for the latest promotions for your area. Must be 21+ to gamble, please wager responsibly. If you or someone you know has a gambling problem, contact 1-800-GAMBLER.