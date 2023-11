UPSSA releases All-UP 8-player football team

MARQUETTE, Mich. (WLUC) - The Upper Peninsula Sportswriters and Sportscasters Association made its All-U.P. 8-player high school football selections Wednesday.

Newberry’s Matthew Rahilly was selected as this year’s Mr. Football, and Lake Linden-Hubbell head coach Brett Gervais earned the Coach of the Year award. The rest of the selections and awards are listed below:

All-UP 8-player Football Team

Special Awards

Mr. Football: Matthew Rahilly, Newberry

Offensive Player of the Year: Tommy Storey, Pickford; Matthew Rahilly, Newberry

Defensive Player of the Year: Ian Popp, Norway

Division 1 Team of the Year: Pickford

Division 2 Team of the Year: Lake Linden-Hubbell

Coach of the Year: Brett Gervais, Lake Linden-Hubbell

Mitchell Snyder Lineman of the Year: Kevin Giuliani, Crystal Falls Forest Park

Dream Team

Offense

Line: Kevin Giuliani, Forest Park, 6-4, 245, Jr.

Line: Haydn Rader, Pickford, 6-0, 250, Jr.

Line: Max Nason, North Central, 6-0, 275, Sr.

QB: Danny Marcotte, Lake Linden-Hubbell, 5-8, 180, Sr.

RB: Tommy Storey, Pickford, 5-9, 165, Jr.

RB: Matthew Rahilly, Newberry, 6-0, 185, Jr.

WR/E: Alex Ortman, Norway, 6-2, 170, Sr.

WR/E: Jack Dusseault, Munising, 6-3, 181, Jr.

Athlete: Lane Gorzinski, North Central, 6-0, 185, Jr.

Defense

Line: Nick Halberg, St. Ignace, 6-3, 205, Sr.

Line: Joe Kelley, Munising, 5-10, 178, Sr.

Line: Matthew Showers, Forest Park, 6-2, 195, Jr.

End: Gabe Luck, Newberry, 6-0, 210, Sr.

End: Gabe Popko, Lake Linden-Hubbell, 6-3, 205, Sr.

LB: Gabe Harju, Gogebic, 5-8, 160, Jr.

LB: Aiden Bickel, Rudyard, 5-8, 171, Sr.

DB: Ian Popp, Norway, 5-10, 175, Sr.

DB: Eli Sprague, Rudyard, 5-9, 162, Sr.

Special Teams

K: Dietrich Rasner, Forest Park, 5-4, 130, Fresh.

P: Gabe Quevedo, Forest Park, 5-9, 155, Jr.

RS: Wyatt Spade, Norway, 6-3, 205, Sr.

First Team

Offense

Line: Grady Smith, Rapid River, 6-1, 300, Sr.

Line: Redd Strong, Ontonagon, 6-3, 270, Sr.

QB: Cole Baij, Norway, 6-1, 195, Jr.

RB: Felix Quevedo, Forest Park, 5-9, 165, Sr.

RB: Sammy Roberts, Lake Linden-Hubbell, 6-1, 185, Sr.

WR/E: Easton LeGault, Ontonagon, 6-1, 165, Sr.

WR/E: Nick Miskovich, Ironwood, 6-2, 175, Soph.

Athlete: Jacob Gorzinski, North Central, 5-8, 150, Sr.

Athlete: Cam Peterson, Rudyard, 5-11, 187, Sr.

Defense

Line: Jason Kanerva, Superior Central, 6-0, 250, Sr.

Line: Tucker Carlson, Rapid River, 6-1, 220, Sr.

End: Ian Browne, Pickford, 6-3, 170, Sr.

End: Ty Norris, Cedarville-DeTour, 6-4, 250, Sr.

LB: Hayden Amundson, Norway, 5-9, 160, Sr.

LB: Carter Deatsman, Munising, 5-9, 161, Jr.

DB: Gunner Bennin, Pickford, 5-10, 155, Soph.

DB: Aidyn Burton, North Central, 5-10, 155, Jr.

Special Teams

K: Steven Kirschner, Rudyard, 5-8, 143, Soph.

P: Kennedy Depew, Newberry, 5-10, 180, Sr.

RS: Matthew Rahilly, Newberry, 6-0, 185, Jr.

Special mention

Ethan Pavey, OL, Newberry, 6-2, 320, Jr.; Austin Gordon, athlete, Ontonagon, 6-1, 170, Jr.; Bradley VanDamme, QB, Mid Peninsula; Reece Cotey, RB, Munising, 5-10, 192, Sr.; Kennedy Depew, RB, Newberry, 5-10, 180, Sr.; Kordell Killscrow, RB, St. Ignace, 5-11, 180, Sr.; Hayden O’Neil, RB, Engadine, 5-4, 145, Sr.; Cale Maciag, Pickford, WR/E, 5-10, 165, Sr.; Wes Bennett, DL, Cedarville-DeTour; Kurt Bissell, DE, Ironwood, 6-2, 190, Sr.; Eli Penney, DE, Superior Central, 6-0, 185, Sr.; Eli MacDonald, LB, Pickford, 5-11, 170, Jr.; Jacob Mohar, LB, Newberry, 5-11, 185, Sr.; Nate St. Onge, Lake Linden-Hubbell, LB, 5-7, 135, Jr.; Ethan Shepard, LB, St. Ignace, 5-11, 175, Jr.; Caden Besonen, DB, Ontonagon, 5-10, 150, Jr.; Hunter Cameron, DB, Engadine, Jr.; Owen Lester, DB, St. Ignace, 5-10, 140, Sr..

Honorable mention

Jack Cifelli, OL, Rudyard, 6-3, 227, Jr.; Mason Holzberger, Lake Linden-Hubbell, 6-2, 185, Sr.; Hunter Kuusinen, OL, Cedarville-DeTour; Ethan McLean, QB, St. Ignace, 6-2, 180, Sr.; Jason Barr, RB, Cedarville-DeTour; Cody McPhail, RB, Cedarville-DeTour; Trevor Visnaw, RB, St. Ignace, 5-9, 155, Sr.; Hunter Kuusinen, DE, Cedarville-DeTour; Spencer Willa, DE, North Central, 6-1, 220, Jr.; Jackson Barr, LB, Cedarville-DeTour; Perrson McKeage, LB, Engadine, 5-10, 165, Sr.; Nik Stephens, LB, Forest Park, 5-11, 145, Jr.; Gavin Vining, LB, Superior Central, 5-11, 155, Fresh.; Gaven Rintala, DB, Forest Park, 5-11, 155, Sr.; Caleb Loftquist, LB, Mid Peninsula.

