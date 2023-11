UPSSA releases All-UP 11-player football team

MARQUETTE, Mich. (WLUC) - The Upper Peninsula Sportswriters and Sportscasters Association made its All-U.P. 11-player high school football selections Wednesday.

Kingsford’s Elizin Rouse was selected as this year’s Mr. Football, and Iron Mountain head coach Robin Marttila earned the Coach of the Year award. The rest of the selections and awards are listed below:

Special Awards

Mr. Football: Elizin Rouse, Kingsford

Offensive Player of the Year: Elizin Rouse, Kingsford

Defensive Player of the Year: Noah Johnson, Kingsford

Large School Team of the Year: Kingsford

Small School Team of the Year: Iron Mountain

Coach of the Year: Robin Marttila, Iron Mountain

Mitchell Snyder Lineman of the Year: Dasan Smith, Marquette

Dream Team

Offense

C: Eli Cody, Negaunee, 5-10, 185, Jr.

G: Connor Owens, Iron Mountain, 5-10, 215, Sr.

G: Lucas Sischo, Bark River-Harris, 5-9, 215, Sr.

T: Dasan Smith, Marquette, 6-6, 300, Sr.

T: Aaron Hughes, Gladstone, 6-5, 230, Jr.

QB: Nate Young, Gladstone, 5-8, 185, Sr.

RB: Elizin Rouse, Kingsford, 6-0, 215, Sr.

RB: Luke Wolfe, Iron Mountain, 6-0, 195, Sr.

RB: Kai Lacar, Negaunee, 5-9, 175, Sr.

WR: Matthew Colavecchi, Iron Mountain, 6-1, 175, Sr.

WR: Wyatt Demers, Manistique, 6-3, 170, Sr.

Defense

DT: Mitch Paltzer, Negaunee, 6-1, 250, Sr.

DT: Jacob Perryman-Seymour, Gladstone, 5-9, 200, Sr.

DT: Carlos Perez, Ishpeming, 6-2, 295, Jr.

DE: Callen Campbell, Sault Ste. Marie, 6-5, 250, Sr.

DE: Noah Johnson, Kingsford, 6-1, 225, Sr.

LB: Alan Bjorn, Calumet, 6-1, 225, Sr.

LB: Noah Gagne, Escanaba, 5-7, 180, Sr.

LB: Kaydin Lujan, Sault Ste. Marie, 6-2, 215, Sr.

DB: Eli Berthaume, Gladstone, 5-10, 170, Sr.

DB: Austin Solis, Gladstone, 5-8, 160, Sr.

DB: Trevor Theuerkauf, Menominee, 6-0, 170, Sr.

Special Teams

K: Sawyer Johnson, Marquette, 5-10, 165, Jr.

P: Elliot Vitito, Gladstone, 6-0, 170, Sr.

RS: Kai Lacar, Negaunee, 5-9, 175, Sr.

First Team

Offense

C: Tyler Smith, Menominee, 6-1, 175, Sr.

G: Travis Hyrkas, Calumet, 6-0, 210, Sr.

G: Josh Racine, Gladstone, 6-0, 230, Sr.

T: Fulton Stroud, Iron Mountain, 6-1, 180, Sr.

T: Garrett Veale, Kingsford, 6-1, 240, Sr.

QB: Ian Marttila, Iron Mountain, 6-0, 175, Jr.

RB: Landan Bardowski, Menominee, 5-8, 175, Sr.

RB: Ben Johnson, Escanaba, 5-10, 190, Sr.

RB: Cam Anderson, Calumet, 5-8, 165, Sr.

WR: Kaden Gibbs, Gladstone, 6-0, 180, Sr.

WR: Kyler Sager, Marquette, 6-1, 175, Jr.

Defense

DT: Grayson Palmer, Kingsford, 6-0, 220, Sr.

DT: Michael Bouche, Manistique, 6-3, 220, Sr.

DT: Christopher Steele, Ishpeming, 5-5, 180, Jr.

DE: Vinny Howes, Gladstone, 5-10, 220, Sr.

DE: Alec Haferkorn, Iron Mountain, 6-1, 175, Jr.

LB: Hunter Smith, Ishpeming, 5-9, 170, Sr.

LB: Ben Shiverski, Bark River-Harris, 6-1, 195, Sr.

LB: Chase Cloutier, Escanaba, 5-7, 145, Sr.

DB: Gavin Trevillian, Kingsford, 5-10, 165, Jr.

DB: Parker Graphos, Manistique, 5-8, 170, Sr.

DB: Caden Luoma, Ishpeming, 6-0, 175, Jr.

Special Teams

K: Luke Inghram, Gladstone, 5-11, 160, Soph.

P: Bon LaChance, Escanaba

RS: Matthew Colavecchi, Iron Mountain, 6-1, 175, Sr.

Special Mention

Jayce Patron, C, Westwood, 6-0, 215, Jr.; Cameron Gauthier, G, Menominee, 5-8, 220, Jr.; Talon Smith, G, Marquette, 6-6, 275, Jr.; Lucas Thoune, OT, Menominee, 6-2, 270, Jr.; Carsyn Hinkson, RB, Manistique, 6-1, 180, Sr.; Bradon Walstrom, RB, Iron Mountain, 5-10, 170, Sr.; Tucker Welch, RB, Marquette, 5-9, 185, Sr.; Tanner Theuerkauf, WR, Menominee, 6-2, 175, Soph.; Evan Gauthier, DE, Negaunee, 6-3, 240, Sr.; Hayden Hares, DE, Ishpeming, 6-2, 220, Sr.; Torin Davis, LB, Menominee, 5-9, 170, Sr.; Alex Rittenhouse, LB, Kingsford, 5-9, 210, Sr.; Wyatt Jenkins, DB, Houghton, Sr.; Ford Richardson, DB, Marquette, 6-0, 175, Soph.; Ryan Teneyck, DB, Sault Ste. Marie, 6-3, 185, Sr.; Elliot Vitito, DB, Gladstone, 6-0, 170, Sr.; Aaron McLeod, K, Sault Ste. Marie; Luke Mikkola, K, Hancock, Sr.; Landan Bardowski, RS, Menominee, 5-8, 175, Sr.; Casey Alworden, RS, Gladstone, 5-8, 160, Jr.

Honorable Mention

Ben Salzwedel, OT, Westwood, 6-5, 270, Jr.; Nolan Bink, Escanaba, QB, 6-1, 160, Soph.; Gage Gendron, RB, Kingsford, 5-11, 230, Sr.; Eli Beal, WR, Menominee, 6-1, 180, Sr.; Ian Engstrom, WR, Negaunee; Wyatt Lakenen, Marquette, 5-11, 185, Sr.; Jacob MacPhee, WR, Marquette, 6-6, 200, Jr.; Ben Rubick, WR, Ishpeming, 6-1, 175, Sr.; Alex Stalboerger, WR, Escanaba, 6-2, 195, Soph.; Evan Arbic, DT, Sault Ste. Marie, 6-3, 275, Sr.; Cole Cooper, DT, Menominee, 6-1, 225, Soph.; Reid Frustaglio, DE, Westwood, 6-1, 195, Jr.; Eddie Anderson, LB, Westwood, 6-1, 210, Sr.; Tramon Gauthier, Ishpeming, LB, 5-11, 160, Sr.; Weston Yesney, LB, Negaunee; Ethan Corp, DB, Ishpeming, 6-1, 170, Jr.; Connor Gauthier, DB, Ishpeming, 5-10, 150, Sr.; James Thomson, DB, Negaunee.

