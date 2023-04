All-UP girls basketball awards announced

(WLUC) - The Upper Peninsula Sportswriters and Sportscasters Association met to select the All-U.P. boys and girls basketball teams.

2023 All-UP Girls Basketball Team

Major awards

Miss Basketball: Isabella Hebert, Hancock

Division 1-3 Player of the Year: Isabella Hebert, Hancock

Division 4 Player of the Year: Leah French, Engadine

Division 1-3 Coach of the Year: Mike O’Donnell, Negaunee

Division 4 Coach of the Year: Tyler Larson, Baraga

Division 1-2 Team of the Year: Sault Ste. Marie

Division 3 Team of the Year: Hancock

Division 4 Team of the Year: Baraga

Dream Team

Isabella Hebert, Hancock, 5-9, Sr.

Ella Mason, Negaunee, 5-8, Jr.

Kate Borseth, Ewen-Trout Creek, 5-6, Sr.

Leah French, Engadine, 5-7, Sr.

Keira Maki, Escanaba, 5-10, Jr.

Division 1-3 First Team

Jenna Maki, Ishpeming, 5-10, Jr.

Claire Erickson, Sault Ste. Marie, 6-0, Sr.

Danica Shamion, West Iron County, 5-7, Jr.

Lauren Zawada, Bark River-Harris, Jr.

Mari Bink, Escanaba, 5-9, Sr.

Division 1-3 Second Team

Meghan Trewhella, Houghton, 5-6, Sr.

Lena Pleaugh, Gwinn, 5-5, Sr.

Megan Marta, Westwood, 5-9, Jr.

Stella Wickstrom, Houghton, Sr.

Lillie Johnson, Gladstone, 6-0, Fr.

Anna Axtell, Menominee, 5-8, Jr.

Meghan MacPhee, Marquette, 5-9, Sr.

Kenzie Bell, Sault Ste. Marie, 5-7, Sr.

Nina Bower, Bark River-Harris, 5-8, Soph.

Anja Kleiman, Iron Mountain, 6-1, Sr.

Special Mention

Jenessa Eagle, Ishpeming, 5-7, Fr.; McKenzie Hoffmeyer, Bark River-Harris, 5-6, Jr.; Laura Innerebner, Sault Ste. Marie, 6-0, Sr.; Aubrey Johnson, Negaunee, 5-6, Soph.; Laina Kariniemi, Calumet, Jr.; Alaina Kowalski, Kingsford, 5-8, Jr.; Annika Peterson, Houghton, Sr.;

Honorable Mention

Laura Bracket, Kingsford, 5-9, Sr.; Gianna Coduti, Menominee, 5-10; Hanna Drifka, Menominee, 5-10, Jr.; Emma Ellis, Iron Mountain, 5-7, Sr.; Julia Ott, Marquette, 5-8, Sr.; Tia Schone, Gladstone, 5-6, Soph.

Division 4 First Team

Corina Jahfetson, Baraga, 5-3, Sr.

Makennah Uotila, Ontonagon, 5-8, Sr.

Emma Besonen, Ewen-Trout Creek, 5-1, Fr.

Grace Maule, Carney-Nadeau, 5-6, Sr.

Taylor Williams, Cedarville, 5-9, Sr.

Division 4 Second Team

Lauren Adams, Norway, Fr.

Bailey Corcoran, Munising, 5-9, Soph.

Ashlea Datto, Dollar Bay, 5-5, Sr.

Makenna Hendrickson, Baraga, Jr.

Emily Jokela, Lake Linden-Hubbell, 5-4, Soph.

Shae Linder, Carney-Nadeau, 5-7, Sr.

Micah Lindholm, North Dickinson, 5-7, Sr.

Chloe May, Maplewood Baptist, Jr.

Irelynd McGeshick, Ewen-Trout Creek, 5-10, Fr.

Madison Thurmes, Pickford, 5-6, Sr.

Special Mention

Addison Cullen, St. Ignace, 5-10, Soph.; Jillian Fraser, St. Ignace, 5-8, Soph.; Melissa Johnson, Stephenson, 5-6, Soph.; Autumn Trembley, Brimley, 5-5, Jr.; Hanna Vaughn, Ironwood, 5-1, Soph.; Maddie Begovac, Superior Central, 5-9, Sr.; Hannah Burklund, Norway, 5-4, Sr.

Honorable Mention

Monique Brisson, Munising, 5-5, Sr.; Andi Carlson, Norway, Sr.; Emmy Crisp, Munising, 5-8, Jr.; Brooklyn Dompier, L’Anse, 5-7, Soph.; Kylie Michaelson, Baraga, Sr.; Cleo Milkey, Lake Linden-Hubbell, 5-8, Fr.; Lily Plowman, Cedarville, 5-10, Sr.; Elsie Williams, Forest Park, 5-5, Fr.

Copyright 2023 WLUC. All rights reserved.