WestPAC All-Conference High School Football Team named

MARQUETTE, Mich. (WLUC) - The West PAC All-Conference football team was announced today. The team consists of players from all around the U.P. The team includes:

Nathan Keogh- Negaunee

Riley Gauthier- Iron Mountain

Drake Spickerman- Negaunee

Max Wiljanen- Westwood

Travis Hyrkes- Calumet

Connor Owens- Iron Mountain

Eli Salo- Houghton

Breyden Dunstan- Negaunee

Marcus Verrette- Iron Mountain

Mitchell Halonen- Houghton

Ben Frantti- Calumet

Eli VanBuren- Negaunee

Eddie Anderson- Negaunee

Matthew Colavecchi- Iron Mountain

Phil Nelson- Negaunee

Gaborik Carlson- Houghton

Isaac Larson- Calumet

Cage Osterman- L’Anse

Nico Lukkarinen- Negaunee

Brayden Farragh- Iron Mountain

Jerzee Karki- Westwood

Easton Palomaki- Negaunee

Luke Wolfe- Iron Mountain

Amar Patterson- Calumet

Trevor Halonen- Hancock

Kellen Koskinen- L’Anse

Kai Lacar- Negaunee

Bradon Walstrom- Iron Mountain

Joey Colavecchi- Iron Mountain

Dean Magaraggia- L’Anse

Camden Markham- Houghton

Jed Anderson- Negaunee

Collin Schneider- Iron Mountain

Javon Shelifoe- L’anse

Dan Loukus - Calumet

Levi Kilpela- Calumet

Alec Haferkorn- Iron Mountain

Brayden Nelson- Calumet

Wyatt Jenkins- Houghton

Fulton Stroud- Iron Mountain

Alan Bjorn- Calumet

Lucas Lanczy- L’Anse

Simon Rajala- Hancock

