Rudyard’s Suggitt named Player of the Year in Eastern U.P. Boys Basketball
Bulldogs’ Testeman is Defensive Player of the Year
ENGADINE, Mich. (WLUC) - PLAYER OF THE YEAR: EJ SUGGITT, RUDYARD, SR, 16.2ppg, 4.6 rpg, 4.4 apg, 2.2 spg
Defensive Player: TATE BESTEMAN, RUDYARD, SR, 19.4ppg, 10.4 rpg, 2.3spg, 2.0 bpg
FIRST TEAM ALL-CONFERENCE:
1. TATE BESTEMAN, RUDYARD, SR, 19.4ppg
2. CASON SMITH, CEDARVILLE-DETOUR, JR, 17.6 ppg
3. CAM PETERSON, RUDYARD, SO, 12.3 ppg
4. GRADY NEWLAND, BRIMLEY, SR, 14.1 ppg
5. AIDAN ONDRUS, CEDARVILLE-DETOUR, JR, 13.4ppg
SECOND TEAM ALL-CONFERENCE:
1. MATT RAHILLY, NEWBERRY, FR
2. PERRY LEBLANC, BRIMLEY, SO
3. AUSTIN WARNER, RUDYARD, SR
4. MARCO JUAREZ, NEWBERRY, JR
5. MATTHIAS MILLER, ENGADINE, SR
HONORABLE MENTION ALL-CONFERENCE:
1. BRETT MAYER, RUDYARD, SR
2. HOSSACK SWEENEY, CEDARVILLE-DETOUR, JR
3. ZACK HARRISON, PICKFORD, SR
4. CONNOR RINTAMAKI, NEWBERRY, SR
5. DREW FRENCH, ENGADINE, SR
FOREIGN EXCHANGE SPECIAL AWARD: CLAUDIO BISTOLFI, NEWBERRY, SR 19.1ppg
EUP CONFERENCE FINAL STANDINGS 2021-2022
1. RUDYARD 10-0
2. CED-DETOUR 7-3
3. NEWBERRY 6-4
4. BRIMLEY 5-5
5. PICKFORD 2-8
6. ENGADINE 0-10
Copyright 2022 WLUC. All rights reserved.