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Rudyard’s Suggitt named Player of the Year in Eastern U.P. Boys Basketball

Bulldogs’ Testeman is Defensive Player of the Year
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File Photo(MGN ONLINE)
By Mike Ludlum
Published: Mar. 16, 2022 at 12:04 AM EDT|Updated: 1 hour ago
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ENGADINE, Mich. (WLUC) - PLAYER OF THE YEAR: EJ SUGGITT, RUDYARD, SR, 16.2ppg, 4.6 rpg, 4.4 apg, 2.2 spg

Defensive Player: TATE BESTEMAN, RUDYARD, SR, 19.4ppg, 10.4 rpg, 2.3spg, 2.0 bpg

FIRST TEAM ALL-CONFERENCE:

1. TATE BESTEMAN, RUDYARD, SR, 19.4ppg

2. CASON SMITH, CEDARVILLE-DETOUR, JR, 17.6 ppg

3. CAM PETERSON, RUDYARD, SO, 12.3 ppg

4. GRADY NEWLAND, BRIMLEY, SR, 14.1 ppg

5. AIDAN ONDRUS, CEDARVILLE-DETOUR, JR, 13.4ppg

SECOND TEAM ALL-CONFERENCE:

1. MATT RAHILLY, NEWBERRY, FR

2. PERRY LEBLANC, BRIMLEY, SO

3. AUSTIN WARNER, RUDYARD, SR

4. MARCO JUAREZ, NEWBERRY, JR

5. MATTHIAS MILLER, ENGADINE, SR

HONORABLE MENTION ALL-CONFERENCE:

1. BRETT MAYER, RUDYARD, SR

2. HOSSACK SWEENEY, CEDARVILLE-DETOUR, JR

3. ZACK HARRISON, PICKFORD, SR

4. CONNOR RINTAMAKI, NEWBERRY, SR

5. DREW FRENCH, ENGADINE, SR

FOREIGN EXCHANGE SPECIAL AWARD: CLAUDIO BISTOLFI, NEWBERRY, SR 19.1ppg

EUP CONFERENCE FINAL STANDINGS 2021-2022

1. RUDYARD 10-0

2. CED-DETOUR 7-3

3. NEWBERRY 6-4

4. BRIMLEY 5-5

5. PICKFORD 2-8

6. ENGADINE 0-10

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