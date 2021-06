Marquette, West Iron County and Ontonagon win Upper Peninsula Girls Track and Field Finals

KINGSFORD, Mich. (WLUC) -

https://www.mhsaa.com/portals/0/Documents/BTR/2021Finals/upd1girls.txt (copy and paste for Division One Results)

Use mhsaa.com or superiortiming.com for Divisions Two and Three

Division One

1. Marquette 120

2. Sault Ste. Marie 94

3. Menominee 71

4. Houghton 67

5. Escanaba 51

6. Gladstone 36

Division Two

1. West Iron County 108

2. Ishpeming 104.5

3. Bark River-Harris 80

4. St. Ignace 71

5. Iron Mountain 69

6. Ironwood 23.5

Division Three

1. Ontonagon 73

2. Rudyard 64

3. Stephenson 54.5

4. Brimley 43

5. Mid Peninsula 41

6. Lake Linden-Hubbell 39

