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Cedarville runs away with Upper Peninsula Girls Division Three Golf Crown

Photo: Ryan Johnson / CC BY-SA 2.0
Photo: Ryan Johnson / CC BY-SA 2.0(KNOE)
By Mike Ludlum
Published: Jun. 4, 2021 at 9:52 AM EDT
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GLADSTONE, Mich. (WLUC) - Tournament was held at Oaks Caddyshack Club.

1. Cedarville 403

2. Engadine 475

3. Big Bay de Noc 484

4. Forest Park 518

5. Mackinac Island 534

Individual

1. Zoe Autore, Cedarville 92

2. Lauren Miller, Cedarville, 97

3. Heidi Kirschner, Carney-Nadeau 99

4. Sarah Snyder, North Central 100

5. Haley Kholman, Cedarville 106

6. Taylor Williams, Cedarville 108

6. Madyson Pamit, Ontonagon 108

8. Grace VanWarmer, Big Bay de Noc 108

9. Emmy Bobula, Ontonagon 112

10. Rayven Jacobsen, Forest Park 113

Copyright 2021 WLUC. All rights reserved.

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