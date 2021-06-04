Cedarville runs away with Upper Peninsula Girls Division Three Golf Crown
Published: Jun. 4, 2021 at 9:52 AM EDT
GLADSTONE, Mich. (WLUC) - Tournament was held at Oaks Caddyshack Club.
1. Cedarville 403
2. Engadine 475
3. Big Bay de Noc 484
4. Forest Park 518
5. Mackinac Island 534
Individual
1. Zoe Autore, Cedarville 92
2. Lauren Miller, Cedarville, 97
3. Heidi Kirschner, Carney-Nadeau 99
4. Sarah Snyder, North Central 100
5. Haley Kholman, Cedarville 106
6. Taylor Williams, Cedarville 108
6. Madyson Pamit, Ontonagon 108
8. Grace VanWarmer, Big Bay de Noc 108
9. Emmy Bobula, Ontonagon 112
10. Rayven Jacobsen, Forest Park 113
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