Associated Press releases Division-3 boys basketball All-State team

EAST LANSING, Mich. (WLUC) - The Associated Press released their list for Division 3 All-State boys basketball, and Foster Wonders was the only Upper Peninsula player recognized.

The Associated Press Division 3 boys basketball All-State team as selected by a panel of 11 Michigan sports writers.

Player of the Year

Keyon Menifield, Flint Beecher, Sr.

First-Team All-State

Keyon Menifield, Flint Beecher, Sr.

Malcolm Clements, Ypsilanti Arbor Prep, Sr.

Foster Wonders, Iron Mountain, Sr.

Tharren Hill, Detroit Pershing, Jr.

Gavin Etter, Marcellus, Sr.

Jayce Warren, Bridgman, Jr.

Carmelo Harris, Flint Beecher, Jr.

Nolan Finkbeiner, Hemlock, Sr.

Drew Hess, Oscoda, Sr.

Bryce VanderWiere, Schoolcraft, Sr.

Coach of the Year

Mike Williams, Flint Beecher

Second-Team All-State

Kaleb Moore, Manton

Owen Franklin, Oscoda

Carson Sanders, Hanover-Horton

Owen Varnado, Muskegon Western Michigan Christian

Jayden Alfred, Mancelona

Damarquss Palmreuter, Reese

Kyler Economou, Quincy

Honorable Mention

Damaso Lebron, Homer

Carson Oldani, Beaverton

Kaiden McGillis, McBain

Zack Gritters, Grand Rapids Covenant Christian

Demarion Smith, Vandercook Lake

Preston Ball, Elk Rapids

Evan Solomon, Charlevoix

Wyatt Nausadis, Traverse City St. Francis

Jacob Mueller, Charlevoix

Conner Mortimer, Hanover-Horton

Ayden Rutan, Leslie

Alex Darnell, Napoleon

Lowyind Pullen, Homer

Brogan Brockie, Hanover-Horton

Zach Johnson, Pinconning

Keaton Ringley, Saginaw Valley Lutheran

Cade Pestrue, St. Louis

Levi Foco, Reese

Aaron Sowles, Bad Axe

Trent Reed, Beaverton

Kaden Johnson, Hartford

Israel Patterson, Comstock

Tyler DeGroote, Schoolcraft

Tyler Swanwick, Centreville

Brody Peterson, Fennville

Preston Malpass, East Jordan

Kendall Chrismon, Niles Brandywine

Aidan Poling, Holton

Daquan Coleman, Burton Bendle

Brock Thelen, Pewamo-Westphalia

Jaren Nelson, Dansville

Brendan Wood, Ithaca

Michael Zolinski, Hemlock

Jake Rau, Reese

Gaden Muxlow, Brown City

Collin Miller, Marlette

Kyler Stone, Carson City-Crystal

Drew Cole, Breckenridge

J.T. Smith, Blanchard-Montabella

Patrick Kombo, Ypsilanti Arbor Prep

Tommy Burt, Clinton

Stephen Ruhle, Royal Oak Shrine Catholic

Zach Hawes, Laingsburg

Tyler VanEtten, Adrian Lenawee Christian

Coach

Matt Bauer, Hemlock

Bruce Koopman, McBain

Copyright 2021 WLUC. All rights reserved.